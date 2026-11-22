FBI अपने डाटाबेस में हैकिंग की जांच कर रहा है

FBI कर रहा NCIC में हैकिंग की जांच, ट्रंप ने भी इस पर चिंता जताई

क्या है खबर?

संघीय जांच ब्यूरो (FBI) 'नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर' (NCIC) में हुए संभावित हैक की जांच कर रहा है। NCIC एक ऑनलाइन डाटाबेस है, जिसका इस्तेमाल संघीय और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​वारंट, बैकग्राउंड चेक और अन्य जानकारियों को साझा करने के लिए करती हैं। इस सेंधमारी का दायरा अभी तक स्पष्ट नहीं है। सितंबर में FBI ने कथित तौर पर अपने एजेंट्स और सपोर्ट स्टाफ को बताया कि एक साइबर हमले में उनकी निजी जानकारी चोरी हो गई है।