कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर घूम रहा नकली एंड्रॉयड ऐप, चुरा सकता है आपका डाटा

देश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जालसाज इन्हें अंजाम देने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। हाल ही में वायरल हुई 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नाम से एक नकली ऐप अब सामने आया है। इस ऐप को लेकर साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है। यह ऐप लोगों के मोबाइल में पहुंचकर निजी जानकारी चुरा सकता है। इससे बैंकिंग और दूसरी जरूरी जानकारी को भी खतरा हो सकता है।

ऐप व्हाट्सऐप और वेबसाइट के जरिए फैल रहा ऐप यह नकली ऐप मुख्य रूप से व्हाट्सऐप फॉरवर्ड, टेलीग्राम ग्रुप और एक फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। बताया गया कि इसका असली संगठन से कोई संबंध नहीं है। साइबर विशेषज्ञों ने कहा कि कुछ लोग नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल करके यूजर्स को डाउनलोड के लिए फंसा रहे हैं। देखने में यह ऐप असली जैसा लगता है, इसलिए कई लोग बिना जांच किए इसे अपने फोन में डाउनलोड कर रहे हैं।

अनुमति फोन में जाकर मांगता है कई जरूरी अनुमति फोन में इंस्टॉल होने के बाद यह ऐप कैमरा, मैसेज, कॉल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट जैसी कई जरूरी अनुमति मांगता है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह फोन की स्क्रीन पर दिख रही जानकारी भी पढ़ सकता है। इसमें ओटीपी, पासवर्ड और बैंक खाते से जुड़ी डिटेल शामिल हो सकती है। जांच में यह भी सामने आया कि ऐप चुपचाप फोन के कई हिस्सों तक पहुंच बना सकता है और यूजर को इसकी भनक तक नहीं लगती।

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खतरा जानकारी चुराकर बाहर भेजने का खतरा साइबर टीम के अनुसार इस ऐप में ऐसे फीचर मिले हैं जो फोन से तस्वीरें, संदेश और दूसरी जानकारी बाहर भेज सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इंस्टॉल होने के कुछ मिनट के भीतर ही डेटा बाहर भेजने की गतिविधि देखी गई। इसी वजह से इसे गंभीर खतरा माना गया है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि अगर किसी ने यह ऐप डाउनलोड किया है, तो तुरंत इसे हटाएं और जरूरी जानकारी सुरक्षित करें।

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