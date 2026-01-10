ईमेल पर सभी को मिलेगी इमोजी से प्रतिक्रिया, जानिए कैसे करेगी काम 

जब कोई जीमेल यूजर किसी ईमेल पर इमोजी से प्रतिक्रिया देता है तो प्राप्तकर्ता को ईमेल के नीचे और अपने इनबॉक्स में एक अपडेट के रूप में वह प्रतिक्रिया दिखाई देती है। अगर, प्राप्तकर्ता किसी अन्य ईमेल सेवा का उपयोग कर रहा है या उसने इमोजी प्रतिक्रियाओं को डिसेबल कर रखा है तो उसे 'आपने जीमेल के माध्यम से प्रतिक्रिया दी है' लिखा हुआ मैसेज मिलेगा। इस तरह सभी लोग इन नई सुविधाओं के बारे में अपडेट रहेंगे।

फायदा

प्रतिक्रिया से इन बातों की भी मिलेगी जानकारी

जब आप इमोजी के जरिए प्रतिक्रिया देते हैं, तो प्राप्तकर्ता को पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने मैसेज पर प्रतिक्रिया दी है और किस इमोजी का इस्तेमाल किया है। आप प्रत्येक प्रतिक्रिया पर माउस ले जाकर यह भी देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया किसने दी है। हालांकि, गूगल ने स्पष्ट किया है कि यह विकल्प सभी ईमेल के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिनमें ग्रुप ईमेल सूची में भेजे गए ईमेल या 20 से अधिक प्राप्तकर्ताओं वाले ईमेल शाामिल हैं।