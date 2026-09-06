EOS-05 ने GEO की तरफ एक और कदम बढ़ाया है

EOS-05 सैटेलाइट ने GEO के रास्ते में पूरी की अहम प्रक्रिया, जानिए क्या है यह मिशन

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट EOS-05 ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक अहम प्रक्रिया पूरी की है। इसने धरती की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की ओर बढ़ते हुए ऑर्बिट बदलने का एक अहम काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस सैटेलाइट को शुक्रवार (4 सितंबर) की सुबह अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में भेजा गया था। यह सैटेलाइट अब जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट (GEO) की ओर बढ़ रहा है।