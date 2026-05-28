वीडियो एडिटिंग में चाहिए तेजी? ये AI टूल आ सकते हैं आपके काम

वीडियो एडिटिंग का काम अब AI टूल्स की मदद से पहले से काफी आसान हो गया है। इनकी मदद से समय की बचत होती है और कई मुश्किल काम जल्दी पूरे हो जाते हैं। वीडियो से अनचाहे हिस्से हटाना, आवाज साफ करना और अलग-अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से क्लिप तैयार करना अब आसान बन रहा है। इसी वजह से अब कई क्रिएटर डिस्क्रिप्ट, एडोबी प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, रनवे और दूसरे AI टूल्स का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं।

#1 डिस्क्रिप्ट और वाइजकट से रफ कट आसान वीडियो का शुरुआती एडिट अब डिस्क्रिप्ट, ग्लिंग और वाइजकट जैसे AI टूल्स से आसान हो गया है। डिस्क्रिप्ट वीडियो को टेक्स्ट की तरह एडिट करने देता है। वहीं ग्लिंग और वाइजकट अपने आप रुक-रुक कर बोले गए शब्द और लंबे ठहराव हटा देते हैं। इससे इंटरव्यू, ट्यूटोरियल और लंबी रिकॉर्डिंग जल्दी तैयार हो जाती है। कई क्रिएटर मानते हैं कि इससे एडिटिंग में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है।

#2 प्रीमियर प्रो और डाविंची के स्मार्ट फीचर एडोबी प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व जैसे टूल अब AI फीचर के साथ और ज्यादा मददगार बन गए हैं। ये वीडियो को अपने आप सही फ्रेम में सेट कर सकते हैं और कई जरूरी बदलाव आसान बना देते हैं। कुछ फीचर अनचाही चीजों को हटाने में भी मदद करते हैं। इससे बार-बार हाथ से एडिट करने की जरूरत कम हो जाती है और कम समय में वीडियो ज्यादा साफ और बेहतर दिखने लगता है।

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#3 टोपाज और रनवे बढ़ाते हैं क्वालिटी वीडियो की क्वालिटी सुधारने में टोपाज वीडियो AI और रनवे जैसे टूल काफी मददगार माने जा रहे हैं। टोपाज पुराने या कम साफ वीडियो को बेहतर बनाने में मदद करता है। वहीं रनवे बैकग्राउंड बदलने और खास असर जोड़ने का काम आसान बनाता है। इन टूल्स की मदद से वीडियो ज्यादा साफ और आकर्षक दिखता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के लिए भी इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है।

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