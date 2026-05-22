AI टूल्स के साथ खाने की फोटो को बेहतर कैसे बनाएं? जानिए आसान तरीका
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स अब खाने की तस्वीरों को बेहतर बनाने में बड़ी मदद कर रहे हैं। इन टूल्स की मदद से साधारण फोटो भी प्रोफेशनल और आकर्षक दिखाई देने लगती है। AI अपने आप रोशनी, रंग, साफ़-सफाई और प्रेजेंटेशन को बेहतर बना देता है। इसके लिए महंगे कैमरे या बड़े सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती। लोग सिर्फ मोबाइल से ली गई तस्वीर अपलोड करके उसे सोशल मीडिया और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए शानदार बना सकते हैं।
सलाह 1
सही AI टूल चुनें
अच्छी फूड फोटोग्राफी के लिए सही AI टूल चुनना बहुत जरूरी माना जाता है। फूडशॉट AI जैसे टूल साधारण तस्वीरों को कुछ ही मिनटों में प्रोफेशनल रूप दे सकते हैं। वहीं, कुकिन्स फूड फोटो एनहैंसर सभी डिश की तस्वीरों को एक जैसा लुक देने में मदद करता है। लाइटएक्स AI बैकग्राउंड बदलने और तस्वीर में नए विजुअल जोड़ने की सुविधा देता है। ये टूल JPG, PNG, WEBP और HEIC जैसे कई फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं।
सलाह 2
अच्छी क्वालिटी की फोटो से शुरुआत करें
AI टूल्स से बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए शुरुआत में साफ और अच्छी रोशनी वाली तस्वीर लेना जरूरी माना जाता है। अगर मूल फोटो अच्छी होगी तो AI रंग, चमक और बनावट को ज्यादा बेहतर तरीके से सुधार पाएगा। इससे तस्वीर नकली नहीं दिखती और डिश का असली रूप भी बना रहता है। सही रोशनी में ली गई तस्वीर पर AI द्वारा किए गए बदलाव ज्यादा प्राकृतिक दिखाई देते हैं और फोटो अधिक आकर्षक बन जाती है।
सलाह 3
सुधार वाले फीचर्स का समझदारी से इस्तेमाल करें
फूड फोटो को बेहतर बनाने के दौरान AI टूल्स के फीचर्स का समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी माना जाता है। ब्राइटनेस और रंगों को इतना ही बढ़ाना चाहिए कि तस्वीर साफ और आकर्षक दिखे, लेकिन जरूरत से ज्यादा एडिटिंग से बचना चाहिए। कलर करेक्शन जैसे फीचर्स खाने को ज्यादा स्वादिष्ट दिखाने में मदद करते हैं। हालांकि, संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है ताकि तस्वीर असली जैसी लगे और उसमें प्राकृतिक लुक बना रहे।
सलाह 4
सभी तस्वीरों में एकरूपता बनाए रखें
सभी खाने की तस्वीरों में एक जैसा बैकग्राउंड और रोशनी रखना बेहद जरूरी होता है। इससे सोशल मीडिया पेज और मेन्यू का लुक ज्यादा प्रोफेशनल दिखाई देता है। AI प्लेटफॉर्म पर सही प्रॉम्प्ट और डिश की स्पष्ट जानकारी देने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। लोग अपने ब्रांड या रेस्टोरेंट की थीम के अनुसार बैकग्राउंड चुन सकते हैं। इससे तस्वीरों में एकरूपता बनी रहती है और ग्राहकों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।