OpenAI के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के दौरान एलन मस्क ने गवाही दी

एलन मस्क ने AI को लेकर दी चेतावनी, कहा- यह हम सबको मार सकता है

क्या है खबर?

एलन मस्क ने कैलिफोर्निया की अदालत में OpenAI के खिलाफ दायर मुकदमें सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। गवाही में उन्होंने कहा कि AI या तो मानवता का सबसे बड़ा टूल बन सकता है या उसका सबसे बड़ा खतरा। टेस्ला प्रमुख ने कहा कि यह तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया को इस बात को लेकर सतर्क रहना चाहिए कि यह किस दिशा में ले जा रही है।