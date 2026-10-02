इंस्टाग्राम को लेकर चर्चा में एलन मस्क का बयान

एलन मस्क ने इंस्टाग्राम को बताया "लड़कियों के लिए" ऐप, छिड़ी बहस

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:11 pm Oct 02, 202603:11 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क के इंस्टाग्राम को लेकर दिए गए एक कमेंट पर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। एक्स यूजर गीजर कैपिटल ने 1 अक्टूबर को इंस्टाग्राम डिलीट करने की जानकारी शेयर की और इसे महिलाओं का ऐप बताया। इसके जवाब में मस्क ने लिखा, 'इंस्टाग्राम लड़कियों के लिए है।' इसके बाद कई यूजर्स ने मस्क की बात पर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने उनके बयान से सहमति जताई, जबकि कुछ ने इसे लेकर सवाल उठाए।