एलन मस्क ने इंस्टाग्राम को बताया "लड़कियों के लिए" ऐप, छिड़ी बहस

एलन मस्क ने इंस्टाग्राम को बताया "लड़कियों के लिए" ऐप, छिड़ी बहस
क्या है खबर?
एलन मस्क के इंस्टाग्राम को लेकर दिए गए एक कमेंट पर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। एक्स यूजर गीजर कैपिटल ने 1 अक्टूबर को इंस्टाग्राम डिलीट करने की जानकारी शेयर की और इसे महिलाओं का ऐप बताया। इसके जवाब में मस्क ने लिखा, 'इंस्टाग्राम लड़कियों के लिए है।' इसके बाद कई यूजर्स ने मस्क की बात पर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने उनके बयान से सहमति जताई, जबकि कुछ ने इसे लेकर सवाल उठाए।
जवाब
यूजर की पोस्ट पर दिया जवाब
गीजर कैपिटल ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया है और उनके मुताबिक यह महिलाओं का ऐप है, जिसका कोई फायदा नहीं है।
इसी पोस्ट पर मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सिर्फ कुछ शब्दों में इंस्टाग्राम को लड़कियों से जोड़ दिया। मस्क का यह जवाब सामने आने के बाद पोस्ट पर लोगों की नजर गई और सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई।
कई यूजर्स ने कमेंट करके अपनी राय बताई।
कमेंट
मई में भी कही थी ऐसी बात
मस्क इससे पहले मई की शुरुआत में भी इंस्टाग्राम को लेकर इसी तरह का कमेंट कर चुके हैं।
उस समय सोशल मीडिया पर लोगों की ऑनलाइन आदतों को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान मस्क ने लिखा था, 'इंस्टाग्राम लड़कियों के लिए है।' इसके बाद उन्होंने उन पुरुषों को लेकर भी कमेंट किया था, जो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल उन्हें भेजते हैं।
मस्क के इस कमेंट पर कई यूजर्स ने नाराजगी जताई और इसे सेक्सिस्ट बताया था।
राय
सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग राय
मस्क के नए बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
एक यूजर ने सवाल किया कि अगर इंस्टाग्राम लड़कियों के लिए है, तो एक्स किसके लिए है। दूसरे यूजर ने भी एक्स को लेकर सवाल किया। वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि इंस्टाग्राम किसी एक जेंडर के लिए नहीं है और सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
कुछ यूजर्स ने मस्क की बात से असहमति जताते हुए प्लेटफॉर्म को सभी के लिए बताया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें मस्क का पोस्ट
Instagram is for girls— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2026