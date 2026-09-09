भारत में जल्द शुरू होगी मस्क की स्टारलिंक सेवा, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को मिली मंजूरी

DCC की मंजूरी के बावजूद स्टारलिंक, अमेजन LEO, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और और यूटेलसैट वनवेब को भारत में कमर्शियल सेवा शुरू करने से पहले सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी।

कंपनियों को गृह मंत्रालय और दूसरी एजेंसियों की चिंताओं को भी दूर करना होगा। स्टारलिंक ने अपने जेन 2 सैटेलाइट सिस्टम के लिए IN-SPACe में दोबारा आवेदन किया है।

कंपनी को विदेशी निवेश से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। मस्क भारत में स्टारलिंक लाने की इच्छा पहले जता चुके हैं।