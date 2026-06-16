मस्क की स्टारलिंक को भारत में मिल सकती हैं नई शर्तें, सुरक्षा चिंताओं ने बढ़ाई मुश्किल

सुरक्षा

सुरक्षा मंजूरी अभी भी है लंबित

रिपोर्ट के अनुसार, स्टारलिंक, जियो-SES और यूटेलसैट वनवेब को सैटेलाइट संचार सेवाओं के लाइसेंस मिल चुके हैं, लेकिन उनकी व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए जरूरी सुरक्षा मंजूरी अभी बाकी है। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम मंजूरी देने से पहले स्टारलिंक से अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। वहीं, जियो-SES और यूटेलसैट वनवेब फिलहाल लेजर लिंक तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए वे इस प्रस्तावित पाबंदी से कम प्रभावित होंगे।