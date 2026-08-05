स्पेस-X ने AI पर दोगुना किया खर्च

स्पेस-X ने AI पर दोगुना किया खर्च, 1,500 अरब रुपये तक पहुंचा निवेश

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:27 pm Aug 05, 202601:27 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर अपना निवेश तेजी से बढ़ा दिया है। कंपनी ने जून, 2026 में खत्म हुई तिमाही के दौरान AI से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15.8 अरब डॉलर (लगभग 1,520 अरब रुपये) खर्च किए, जो पिछली तिमाही के मुकाबले लगभग दोगुना है। कंपनी दुनिया में सबसे तेज गति से AI कंप्यूट क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। इसके लिए लगातार नए डाटा सेंटर और संसाधन भी जोड़े जा रहे हैं।