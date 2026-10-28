एलन मस्क की स्पेस-X ने स्टारशिप की 15वीं उड़ान से पहले किया बड़ा परीक्षण

इस परीक्षण में सुपर हेवी बूस्टर-22 का इस्तेमाल किया गया।

इसे स्टारशिप के ऊपरी हिस्से शिप-42 के साथ अगली उड़ान में भेजे जाने की उम्मीद है। परीक्षण के दौरान रॉकेट को लॉन्च पैड पर मजबूती से बांधकर रखा गया था। इस प्रक्रिया को स्टैटिक फायर टेस्ट कहा जाता है।

इसके जरिए इंजीनियर इंजन के कामकाज और रॉकेट के दूसरे जरूरी सिस्टम की जांच करते हैं। इससे उड़ान से पहले तकनीकी गड़बड़ियों का पता लगाने में भी मदद मिलती है।