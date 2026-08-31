मस्क ने यह बात एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में कही है

अगले साल AI करेगा इंसानों से बेहतर डिजिटल काम? मस्क ने बताया अपना अनुमान

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:52 am Aug 31, 202611:52 am

क्या है खबर?

एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि AI अगले साल के अंत तक डिजिटल दुनिया के लगभग हर काम में इंसानों से बेहतर हो सकता है। मस्क ने यह बात एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में कही। उन्होंने बताया कि AI तेजी से बेहतर हो रहा और इसकी रफ्तार जल्द धीमी होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, उन्होंने इसकी क्षमता को मुख्य रूप से डिजिटल कामों तक सीमित बताया है।