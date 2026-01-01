एलन मस्क की न्यूरालिंक 2026 में बड़े स्तर पर करेगी ब्रेन चिप्स का उत्पादन 

अरबपति एलन मस्क ने ब्रेन चिप बनाने वाली अपनी कंपनी न्यूरालिंक की 2026 की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। न्यूरालिंक का मकसद ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक के जरिए लोगों को सिर्फ सोच के जरिए डिवाइस कंट्रोल करने में मदद करना है। यह तकनीक उन मरीजों के लिए अहम मानी जा रही है, जो गंभीर पैरालिसिस की वजह से हाथ-पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। 2026 में कंपनी इस तकनीक को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है।

ध्यान मास प्रोडक्शन और ऑटोमेटेड सर्जरी पर फोकस मस्क ने बताया कि 2026 में न्यूरालिंक अपने ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस चिप्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करेगी। इससे ज्यादा लोगों तक यह तकनीक पहुंच सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसी साल के अंत तक चिप इम्प्लांट करने की प्रक्रिया लगभग पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएगी। इसका मतलब है कि सर्जरी कम समय में और ज्यादा सटीक तरीके से की जा सकेगी, जिससे मरीजों को जल्दी फायदा मिलने की उम्मीद है।

इलाज ऑटोमेटेड तकनीक से आसान होगा इलाज मस्क के अनुसार, न्यूरालिंक का ऑटोमेटेड सर्जिकल प्लान इस तकनीक को अपनाने में आने वाली बड़ी रुकावटों को बहुत हद तक कम करेगा। चिप के थ्रेड्स दिमाग की बाहरी झिल्ली ड्यूरा को हटाए बिना अंदर डाले जा सकेंगे। इससे सर्जरी ज्यादा सुरक्षित और सरल होगी। कंपनी का मानना है कि इससे पैरालिसिस और अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए इलाज की प्रक्रिया तेज और भरोसेमंद बन सकेगी।

