एलन मस्क का एक्स को सुपर ऐप बनाने के करीब पहुंचने का दावा

एक्स पर जल्द लॉन्च होगा बैंकिंग टूल, एलन मस्क की सुपर ऐप बनाने की कोशिश

क्या है खबर?

ट्विटर (अब एक्स) का अधिग्रहण करने के 3 साल से अधिक समय बाद एलन मस्क इस प्लेटफॉर्म को सुपर ऐप बनाने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उनका इस ऐप पर यूजर्स को सब कुछ उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने इस महीने इसमें एक नया फाइनेंशियल सर्विसेज टूल को आम जनता के लिए लॉन्च करने का वादा किया है। एक्स मनी नाम का यह टूल सोशल नेटवर्क के भीतर एक बैंकिंग और भुगतान प्लेटफॉर्म है।