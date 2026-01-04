एलन मस्क ने ग्रोक पर लगे आरोपों का दिया जवाब, अवैध कंटेंट बनाने पर होगी कार्रवाई
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक की ओर से बनीं इमेज को लेकर बढ़ती चिंताओं पर एलन मस्क ने पल्ला झाड़ते हुए स्पष्ट किया कि जिम्मेदारी यूजर्स की है, न कि AI टूल की। उन्होंने तर्क दिया कि AI को उसके उपयोग के तरीके के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। मस्क ने एक्स पर लिखा, "ग्रोक का उपयोग करके अवैध कंटेंट बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को वही परिणाम भुगतने होंगे, जो अपलोड करने पर भुगतने पड़ते हैं।"
जवाब
मस्क ने क्या कहा?
मस्क ने पोस्ट में लिखा है, "कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रोक आपत्तिजनक तस्वीरें बना रहा है, लेकिन यह किसी पेन को कुछ बुरा लिखने के लिए दोषी ठहराने जैसा है। पेन यह तय नहीं करती कि क्या लिखा जाएगा। इसे पकड़ने वाला व्यक्ति तय करता है।" उन्हाेंने आगे लिखा, "ग्रोक भी इसी तरह काम करता है। आपको क्या मिलता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें क्या डालते हैं। इस बारे में सोचें!"
नोटिस
भारत सरकार के नोटिस के बाद आया जवाब
यह टिप्पणी मस्क के इस लंबे समय से चले आ रहे विचार को रेखांकित करती हैं कि टूल तटस्थ होते हैं और जवाबदेही यूजर्स की होनी चाहिए। यह बयान भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश के बाद आया है, जिसमें एक्स को ग्रोक का उपयोग कर बनाए अश्लील, आपत्तिजनक और गैरकानूनी कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कार्रवाई
अश्लील कंटेंट शेयर करने वालों पर लगेगा स्थायी प्रतिबंध
भारत सरकार की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा कि वह अवैध कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके तहत कंटेंट हटाने, ऐसा कंटेंट अपलोड करने वाले अकाउंट को स्थायी रूप से ब्लॉक करने और आवश्यकतानुसार स्थानीय सरकारों के साथ सहयोग करना शामिल है। एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स हैंडल के अनुसार, सहमत रूप से निर्मित और वितरित वयस्क अश्लील कंटेंट को शेयर करने की अनुमति है।