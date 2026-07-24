AI के भविष्य पर एलन मस्क की नई राय, बताया कब तक आएगा AGI

मस्क का अनुमान है कि अगले करीब पांच साल में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) इंसानों की कुल बुद्धिमत्ता से आगे निकल सकता है।

उनका कहना है कि अगर इस दौरान कोई बड़ी वैश्विक आपदा नहीं होती, तो AI समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है।

इससे कई चीजों की कमी कम हो सकती है और लोगों को जरूरत की सुविधाएं पहले से कहीं अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। इससे काम करने में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।