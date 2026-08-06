एलन मस्क ने बताया अपना नया सपना

एलन मस्क का नया सपना, चांद पर रोबोट से बनवाएंगे स्पेस-X की फैक्ट्री

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:50 pm Aug 06, 202602:50 pm

क्या है खबर?

स्पेस-X के प्रमुख एलन मस्क ने चांद पर ह्यूमनॉइड रोबोट की मदद से फैक्ट्री और औद्योगिक ढांचा बनाने की योजना साझा की है। कंपनी का मानना है कि भविष्य में रोबोट चांद पर कई जरूरी काम संभाल सकेंगे। मस्क ने कहा कि यह योजना अभी भले ही विज्ञान कथा जैसी लगे, लेकिन आने वाले समय में इसे साकार करने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा और नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा।