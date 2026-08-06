एलन मस्क का नया सपना, चांद पर रोबोट से बनवाएंगे स्पेस-X की फैक्ट्री
क्या है खबर?
स्पेस-X के प्रमुख एलन मस्क ने चांद पर ह्यूमनॉइड रोबोट की मदद से फैक्ट्री और औद्योगिक ढांचा बनाने की योजना साझा की है। कंपनी का मानना है कि भविष्य में रोबोट चांद पर कई जरूरी काम संभाल सकेंगे। मस्क ने कहा कि यह योजना अभी भले ही विज्ञान कथा जैसी लगे, लेकिन आने वाले समय में इसे साकार करने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा और नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा।
समयसीमा
रोबोट करेंगे निर्माण और रखरखाव का काम
मस्क के अनुसार, चांद पर भेजे जाने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट बुनियादी ढांचे का निर्माण, उपकरणों का रखरखाव और संसाधनों की प्रोसेसिंग जैसे कई काम करेंगे।
उनका कहना है कि इससे इंसानी मेहनत कम होगी और कई काम तेजी से पूरे किए जा सकेंगे।
मस्क ने यह भी कहा कि भविष्य में यह तकनीक बिना रॉकेट के चांद से सामान भेजने में भी मददगार साबित हो सकती है और अंतरिक्ष अभियानों को नई गति मिलेगी।
समयसीमा
अभी नहीं बताई गई कोई समयसीमा
स्पेस-X ने इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी तो दी है, लेकिन इसे पूरा करने की कोई समयसीमा या निवेश की राशि अभी घोषित नहीं की है।
यह भी साफ नहीं किया गया है कि कंपनी इस मिशन के लिए टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट का इस्तेमाल करेगी या कोई नया रोबोट तैयार करेगी।
फिलहाल कंपनी इस परियोजना से जुड़े कई तकनीकी पहलुओं पर आगे काम कर रही है और संभावनाओं का लगातार अध्ययन कर रही है।
सहयोग
एनवीडिया के साथ भी बढ़ाया सहयोग
स्पेस-X ने अंतरिक्ष में डाटा सेंटर बनाने की योजना के लिए एनवीडिया के साथ नई साझेदारी का भी ऐलान किया है।
दोनों कंपनियां मिलकर स्टारमाइंड AI-1 सैटेलाइट पेलोड विकसित करेंगी, जो अंतरिक्ष में डाटा सेंटर की तरह काम करेगा।
मस्क ने कहा कि इस परियोजना में एनवीडिया की नई चिप तकनीक का इस्तेमाल होगा और अगले वर्ष से स्टारमाइंड सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी भी शुरू की जाएगी।