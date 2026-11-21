कंपनी ने यह वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। इसके साथ लिखा गया कि व्यक्ति न्यूरालिंक की मदद से GTA 6 खेल रहा है।

मस्क ने भी इस वीडियो को अपने अकाउंट से साझा किया और इसे टेलीपैथी के जरिए गेम खेलने का उदाहरण बताया। वीडियो में गेम के साथ एक दूसरी स्क्रीन भी दिखाई गई है, जहां दिमाग से मिलने वाले संकेत दर्ज हो रहे हैं।

इन संकेतों के आधार पर कंट्रोलर के अलग-अलग बटन सक्रिय होते दिखते हैं।