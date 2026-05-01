एलन मस्क को OpenAI और उसके CEO सैम ऑल्टमैन के खिलाफ मुकदमे में हार मिली है

एलन मस्क को OpenAI के खिलाफ मुकदमे में मिली हार, जानिए जूरी ने क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 12:03 am May 19, 202612:03 am

क्या है खबर?

टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क को OpenAI और उसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ दायर किए गए मुकदमों में बड़ा झटका लगा है। कैलिफोर्निया के ओकलैंड स्थित संघीय अदालत ने सोमवार को मस्क के सभी दावों को खारिज कर दिया। इस मुकदमे में मस्क ने OpenAI पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए मानवता के लाभ के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में साझा दृष्टिकोण को धोखा देने का आरोप लगाया था।