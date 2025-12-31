एक्स अपने क्रिएटर्स को यूट्यूब से अधिक कर सकती है भुगतान, एलन मस्क ने दिए संकेत

अरबपति एलन मस्क ने संकेत दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंटेंट क्रिएटर्स को मिलने वाला पेमेंट बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने माना कि अभी क्रिएटर्स को कम भुगतान हो रहा है और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से मुकाबले के लिए इसमें बदलाव जरूरी है। मस्क का यह बयान ऐसे समय आया है, जब क्रिएटर्स बेहतर कमाई के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर देख रहे हैं और एक्स पर मोनेटाइजेशन को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।

काम पेमेंट बढ़ाने पर एक्स में काम शुरू क्रिएटर्स को ज्यादा भुगतान देने की मांग वाले एक पोस्ट पर एलन मस्क ने एक्स के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर को टैग करते हुए कहा कि इस पर काम किया जाएगा। मस्क ने साफ किया कि पेमेंट बढ़ाने के साथ सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ी या गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा। निकिता बियर ने भी जवाब में कहा कि एक्स एक नया सिस्टम तैयार कर रही है, जिससे फ्रॉड और फर्जी एंगेजमेंट को लगभग खत्म किया जा सकेगा।

तैयारी यूट्यूब से मुकाबले की तैयारी कई क्रिएटर्स और पत्रकारों का मानना है कि एक्स अभी तक यूट्यूब के ऐड रेवेन्यू मॉडल का मुकाबला नहीं कर पाया है। हालांकि, बिना सेंसरशिप के वीडियो और कंटेंट पहुंचाने के मामले में एक्स को ज्यादा असरदार माना जा रहा है। कुछ क्रिएटर्स का कहना है कि वे एक्स पर ज्यादा पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कम पेमेंट की वजह से उनका समय दूसरे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फायदेमंद साबित होता है।

