एक्स पर आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर एलन मस्क की पूर्व प्रेमिका ने आरोप लगाए हैं

एक्स के खिलाफ एलन मस्क की पूर्व प्रेमिका करेंगी कानूनी कार्रवाई, जानिए पूरा मामला

क्या है खबर?

लेखिका और इन्फ्लुएंसर एशली सेंट क्लेयर ने अपने बच्चों के पिता एलन मस्क की कंपनी एक्स पर ग्रोक का उपयोग करके उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट की मूल कंपनी xAI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही हैं। पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और बच्चों की अश्लील तस्वीरें जमकर शेयर की जा रही हैं, जिससे कंपनी विवादों में घिर गई है।