एक्स के खिलाफ एलन मस्क की पूर्व प्रेमिका करेंगी कानूनी कार्रवाई, जानिए पूरा मामला
क्या है खबर?
लेखिका और इन्फ्लुएंसर एशली सेंट क्लेयर ने अपने बच्चों के पिता एलन मस्क की कंपनी एक्स पर ग्रोक का उपयोग करके उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट की मूल कंपनी xAI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही हैं। पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और बच्चों की अश्लील तस्वीरें जमकर शेयर की जा रही हैं, जिससे कंपनी विवादों में घिर गई है।
आरोप
क्या लगाए आरोप?
फॉर्च्यून के साथ साक्षात्कार में एशली सेंट क्लेयर ने कहा कि एक्स पर इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाने के बाद कई अन्य महिलाओं ने उनसे संपर्क किया, जिनके साथ इसी तरह के अनुभव हुए थे। उन्होंने ग्रोक द्वारा बनाई नाबालिगों की अनुचित तस्वीरों की समीक्षा की है और अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही हैं। इससे पहले एशले ने एक्स पोस्ट में ग्रोक पर उनकी बचपन की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने का आरोप लगाया था।
विरोध
कई देशों में बढ़ रहा विरोध
एलन मस्क के ग्रोक और xAI को इन तस्वीरों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और मलेशिया समेत कई देशों ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। 2 जनवरी को भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने xAI को नोटिस भेजा था। साथ ही ग्रोक द्वारा बनाई सभी अश्लील, आपत्तिजनक और गैरकानूनी सामग्री को जल्द से जल्द नहीं हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी।