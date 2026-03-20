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एक्स पर बदल जाएगा पोस्ट दिखने का तरीका, मस्क ने की एल्गोरिदम में बदलाव की घोषणा
एक्स पर बदल जाएगा पोस्ट दिखने का तरीका

एक्स पर बदल जाएगा पोस्ट दिखने का तरीका, मस्क ने की एल्गोरिदम में बदलाव की घोषणा

लेखन बिश्वजीत कुमार
Mar 20, 2026
01:22 pm
क्या है खबर?

लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंटेंट कैसे दिखता है, इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एलन मस्क ने AI रिकमेंडेशन एल्गोरिदम में बड़े अपडेट की घोषणा की है। इस बदलाव का असर यूजर्स को दिखने वाली पोस्ट, सुझाव और फीड के क्रम पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इससे यूजर अनुभव और कंटेंट दिखाने का तरीका पहले से ज्यादा बेहतर, स्मार्ट और प्रभावी बन सकता है।

बदलाव

क्या-क्या बदल सकता है?

इस अपडेट के बाद AI एल्गोरिदम यह तय करेगा कि यूजर्स को कौन सा कंटेंट ज्यादा और किस क्रम में दिखे। इससे पोस्ट की रीच, एंगेजमेंट और सुझाव देने के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है। मस्क ने कहा कि एल्गोरिदम को ओपन सोर्स भी किया जाएगा, जिससे डेवलपर्स समझ सकेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है। इससे प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता बढ़ने की भी मजबूत उम्मीद जताई जा रही है।

समय

कब से होगा लागू?

रिपोर्ट के अनुसार, यह अपडेट अगले हफ्ते से रोलआउट होना शुरू होगा और धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच सकता है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि इसे सभी यूजर्स के लिए एक साथ जारी किया जाएगा या चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने पूरी टाइमलाइन साझा नहीं की है। कुछ यूजर्स ने पहले ही रीच और इंप्रेशन में कुछ हल्के बदलाव महसूस होने की बात कही है।

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अन्य

अन्य अहम बातें

कंपनी ने अभी तक इस अपडेट से जुड़ी पूरी तकनीकी जानकारी विस्तार से साझा नहीं की है। एल्गोरिदम को ओपन सोर्स करने से यह समझने में मदद मिलेगी कि कंटेंट कैसे रैंक होता है और कैसे दिखाया जाता है। लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में यह कदम यूजर्स और क्रिएटर्स दोनों के लिए काफी अहम और उपयोगी साबित हो सकता है।

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