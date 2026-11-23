AI इंसानी नियंत्रण से बाहर होने से रोकने की तैयारी

AI के विकास की रफ्तार तय करने की तैयारी, OpenAI के वैज्ञानिक ने दिया नया प्रस्ताव

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:16 am Nov 23, 202610:16 am

क्या है खबर?

AI तकनीक जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे लेकर सुरक्षा की चिंता बढ़ने लगी है। इसी मुद्दे पर OpenAI के मुख्य वैज्ञानिक जैकब पचोकी ने एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि AI की बढ़ती क्षमता को किस तरह मापा जा सकता है और उसके विकास पर सीमा कैसे तय की जा सकती है। OpenAI प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने इस सुझाव को अहम बताते हुए दूसरी कंपनियों से भी साथ आने की अपील की है।