ड्रोन से रक्त नमूनों के वितरण का हो रहा परीक्षण, जानिए कैसे काम करेगा 

वेल्स में ड्रोन से रक्त के नमूने भेजने का परीक्षण चल रहा है

क्या है खबर?

वेल्स में रक्तदान के नमूनों को पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने का परीक्षण किया जा रहा है, जिसे ड्रैगन हार्ट प्रोजेक्ट नाम दिया है। इसका उद्देश्य जीवन रक्षक रक्त नमूनों को विशिष्ट स्थानों तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम करना और भविष्य में इन्हें सीधे दुर्घटना स्थलों तक पहुंचाना है। वर्तमान में इन नमूनों को दक्षिण वेल्स में संसाधित किया जाता है और सड़क मार्ग से ले जाया जाता है, जिसमें घंटों लग जाते हैं।