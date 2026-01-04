ड्रोन से रक्त नमूनों के वितरण का हो रहा परीक्षण, जानिए कैसे काम करेगा
क्या है खबर?
वेल्स में रक्तदान के नमूनों को पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने का परीक्षण किया जा रहा है, जिसे ड्रैगन हार्ट प्रोजेक्ट नाम दिया है। इसका उद्देश्य जीवन रक्षक रक्त नमूनों को विशिष्ट स्थानों तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम करना और भविष्य में इन्हें सीधे दुर्घटना स्थलों तक पहुंचाना है। वर्तमान में इन नमूनों को दक्षिण वेल्स में संसाधित किया जाता है और सड़क मार्ग से ले जाया जाता है, जिसमें घंटों लग जाते हैं।
डिजाइन
खास है इन ड्रोन का डिजाइन
ड्रैगन हार्ट प्रोजेक्ट में लगभग 25 किलोग्राम वजन और लगभग 1.7-मीटर चौड़ाई वाले ड्रोन का उपयोग किया गया है। इन ड्रोनों को ऊपर एक हैच के साथ डिजाइन किया गया है, जहां ड्रोन के भीतर रक्त रखा जाता है। यह डिजाइन रक्त के तापमान को नियंत्रित करने और परिवहन के दौरान कंपन को कम करने में मदद करता है। इस अभिनव परियोजना का पायलट चरण 2026 की शुरुआत में शुरू होने वाला है।
खासियत
ऐसे काम करते हैं ये ड्रोन
वैश्विक स्तर पर ड्रोन संचालन और सेवा मार्ग उपलब्ध कराने वाली बकिंघमशायर स्थित स्काईपोर्ट्स ड्रोन सर्विसेज रक्त परिवहन ड्रोनों के संचालन का जिम्मा संभालेगी। कंपनी ने बताया कि ये अनोखे ड्रोन हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकते हैं और फिर विमान की तरह स्थिर पंखों वाले मोड में आ सकते हैं। ये छोटे क्षेत्रों में उतर सकते हैं और 100 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं और 30 समुद्री मील/घंटे तक की हवाओं का सामना कर सकते हैं।