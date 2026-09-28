DRDO बनाएगा स्वदेशी बुलेटप्रूफ ग्लास, सैन्य वाहनों की बढ़ेगी सुरक्षा

नई तकनीक से बख्तरबंद गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले आयातित पारदर्शी कवच का विकल्प तैयार किया जाएगा।

इसे मौजूदा विकल्पों की तुलना में हल्का और पतला बनाने पर जोर दिया जा रहा है। परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार, ग्लास का वजन और मोटाई करीब 30 से 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है।

इससे बख्तरबंद गाड़ियों का कुल वजन घटेगा और उनकी चलने की क्षमता, ईंधन बचत तथा सामान ले जाने की क्षमता बेहतर हो सकती है।