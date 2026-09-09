PC रीस्टार्ट करने से क्या सच में बढ़ती है स्पीड? जानिए सही तरीका
क्या है खबर?
PC को रेगुलर रीस्टार्ट करने से फायदे मिल सकते हैं। लंबे समय तक कंप्यूटर चलाने पर ऐप्स, बैकग्राउंड प्रोसेस और ड्राइवर से जुड़ी छोटी दिक्कतें जमा हो सकती हैं। इससे सिस्टम धीमा पड़ने या अजीब तरीके से काम करने लगता है। ऐसे में रीस्टार्ट करने पर मेमोरी और अस्थायी प्रोसेस नए सिरे से शुरू होते हैं। विंडोज PC के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार रीस्टार्ट करना सामान्य तौर पर उपयोगी माना जा सकता है।
#1
रीस्टार्ट से मेमोरी होती है साफ
रीस्टार्ट करने से कंप्यूटर की मेमोरी में जमा अस्थायी डाटा और कुछ गड़बड़ प्रोसेस हट सकते हैं।
कम रैम वाले PC में इससे थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर महसूस हो सकती है। कई बार कोई ऐप सही काम नहीं कर रहा हो, सिस्टम अटक रहा हो या ड्राइवर में परेशानी दिख रही हो, तो रीस्टार्ट पहला आसान उपाय होता है।
हालांकि, हर समस्या का समाधान सिर्फ रीस्टार्ट नहीं है और इसे रोजाना करना जरूरी नहीं माना जाता।
#2
विंडोज में शटडाउन ज्यादा काम का
विंडोज इस्तेमाल करने वालों को एक बात खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए।
फास्ट स्टार्टअप फीचर की वजह से सामान्य शटडाउन हमेशा पूरी तरह नया सिस्टम सेशन शुरू नहीं करता। इसलिए अगर PC में लगातार स्लोडाउन या दूसरी परेशानी बनी रहे, तो शटडाउन की जगह रीस्टार्ट करना बेहतर हो सकता है।
इसके अलावा, विंडोज या प्रोग्राम का अपडेट इंस्टॉल करने के बाद PC को रीस्टार्ट करना जरूरी हो सकता है, ताकि बदलाव सही तरह लागू हो सकें।
#3
अपडेट के बाद जरूर करें रीस्टार्ट
लैपटॉप यूजर्स के लिए भी रीस्टार्ट के साथ सिस्टम बंद करना जरूरी है।
काम खत्म होने के बाद लैपटॉप को बैग में स्लीप मोड पर छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि वह अचानक जागकर गर्म हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से भी अपडेट के बाद रीस्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि नए अपडेट में कमजोरियों के लिए सुधार शामिल हो सकते हैं।
कुल मिलाकर, PC को रोजाना रीस्टार्ट करना जरूरी नहीं, लेकिन समय-समय पर करना फायदेमंद है।