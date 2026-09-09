PC को रेगुलर रीस्टार्ट करने से फायदे मिल सकते हैं

PC रीस्टार्ट करने से क्या सच में बढ़ती है स्पीड? जानिए सही तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:45 am Sep 09, 202609:45 am

क्या है खबर?

PC को रेगुलर रीस्टार्ट करने से फायदे मिल सकते हैं। लंबे समय तक कंप्यूटर चलाने पर ऐप्स, बैकग्राउंड प्रोसेस और ड्राइवर से जुड़ी छोटी दिक्कतें जमा हो सकती हैं। इससे सिस्टम धीमा पड़ने या अजीब तरीके से काम करने लगता है। ऐसे में रीस्टार्ट करने पर मेमोरी और अस्थायी प्रोसेस नए सिरे से शुरू होते हैं। विंडोज PC के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार रीस्टार्ट करना सामान्य तौर पर उपयोगी माना जा सकता है।