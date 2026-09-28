कवर गिरने, खरोंच और हल्के झटकों से फोन को बचा सकता है

फोल्डेबल फोन का कवर क्या पूरी तरह सुरक्षित रखता है डिवाइस?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:33 am Sep 28, 202609:33 am

क्या है खबर?

फोल्डेबल फोन की कीमत सामान्य फोन से ज्यादा होती है, इसलिए लोग इसकी सुरक्षा के लिए कवर जरूर खरीदते हैं। हालांकि, लोगों के मन में सवाल होता कि क्या कवर फोन को पूरी तरह सुरक्षित रखता है? फोल्डेबल फोन में बीच का हिंज और मुड़ने वाली स्क्रीन होती है, इसलिए इसका कवर भी अलग डिजाइन का होता है। कवर गिरने, खरोंच और हल्के झटकों से फोन को बचा सकता है, लेकिन हर तरह के नुकसान से पूरी सुरक्षा नहीं देता।