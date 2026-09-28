फोल्डेबल फोन का कवर क्या पूरी तरह सुरक्षित रखता है डिवाइस?
क्या है खबर?
फोल्डेबल फोन की कीमत सामान्य फोन से ज्यादा होती है, इसलिए लोग इसकी सुरक्षा के लिए कवर जरूर खरीदते हैं। हालांकि, लोगों के मन में सवाल होता कि क्या कवर फोन को पूरी तरह सुरक्षित रखता है? फोल्डेबल फोन में बीच का हिंज और मुड़ने वाली स्क्रीन होती है, इसलिए इसका कवर भी अलग डिजाइन का होता है। कवर गिरने, खरोंच और हल्के झटकों से फोन को बचा सकता है, लेकिन हर तरह के नुकसान से पूरी सुरक्षा नहीं देता।
#1
कवर किन हिस्सों को बचाता है?
फोल्डेबल फोन का कवर आमतौर पर पीछे, किनारों और बाहर वाली स्क्रीन के आसपास सुरक्षा देता है।
कई कवर कैमरे के चारों ओर उठा हुआ किनारा भी देते हैं, जिससे लेंस जमीन पर लगने से बच सकते हैं। कुछ कवर दो हिस्सों में होते हैं, ताकि फोन खुल और बंद हो सके।
हालांकि, साधारण कवर अक्सर हिंज को पूरी तरह नहीं ढकते और कुछ कवर बाहरी स्क्रीन को भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखते हैं।
#2
मजबूत कवर ज्यादा सुरक्षा देते हैं
कुछ मजबूत कवर फोन के हिंज भी ढकते हैं और आगे, पीछे तथा स्क्रीन के आसपास ज्यादा सुरक्षा देते हैं।
ऐसे कवर गिरने या टकराने पर फोन को बेहतर बचा सकते हैं। कई मॉडल में स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है, जबकि कुछ में स्टैंड या एस पेन रखने की सुविधा होती है। हालांकि, मजबूत कवर मोटे और भारी होते हैं।
इसलिए कवर चुनते समय सुरक्षा के साथ फोन का वजन देखना चाहिए और इस्तेमाल में सुविधा का ध्यान रखना चाहिए।
#3
धूल से पूरी सुरक्षा नहीं मिलती
फोल्डेबल कवर की सबसे बड़ी सीमा धूल से जुड़ी है।
कवर फोन की मुड़ने वाली स्क्रीन या हिंज के अंदर जाने वाले धूल कणों को पूरी तरह नहीं रोक सकता। धूल अंदर पहुंचने पर स्क्रीन और हिंज को नुकसान हो सकता है। इसलिए कवर लगाने के बाद भी फोन को धूल से बचाना जरूरी है।
फोन खरीदते समय उसकी धूल और पानी से सुरक्षा वाली रेटिंग भी जांचें, क्योंकि हर मॉडल में सुरक्षा का स्तर अलग हो सकता है।