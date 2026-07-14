हर व्यक्ति के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है

ऑनलाइन बैंकिंग का करते हैं उपयोग? साइबर ठगी से ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:43 pm Jul 14, 202608:43 pm

क्या है खबर?

डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान ने लोगों के लिए पैसे भेजना और लेनदेन करना पहले से कहीं आसान बना दिया है। आज UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही साइबर ठगी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जालसाज नए-नए तरीके अपनाकर लोगों के बैंक खाते और निजी जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हर व्यक्ति के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है।