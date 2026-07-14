26,000 छात्रों पर हुई लंबी रिसर्च

AI की मदद से करते हैं होमवर्क? परीक्षा में घट सकते हैं आपके नंबर

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:03 pm Jul 14, 202604:03 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अब बड़े स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि, एक रिसर्च में सामने आया है कि लगातार ऐसा करने से छात्रों की सीखने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के शोधकर्ताओं ने चीन के हजारों छात्रों पर यह अध्ययन किया है। शोध में पाया गया कि AI से होमवर्क के अंक बढ़े, लेकिन बाद में परीक्षा के नतीजे कमजोर हो गए।