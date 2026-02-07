गूगल फोटोज में AI कई सुविधाएं देता है

गूगल फोटोज में AI से कर सकते हैं ये काम, जानिए कैसे करें उपयोग

क्या है खबर?

गूगल फोटोज नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सुविधाओं के बदौलत अब सिर्फ एक स्टोरेज ऐप से बढ़कर एक शक्तिशाली रचनात्मक टूलकिट बन गया है। तस्वीरों में कई तरह के बदलावों से लेकर कलात्मक पोर्ट्रेट में बदलने, एडिट करने, खोजने और अपनी यादों को फिर से संजोने की सुविधा देता है। ये ऐसी सुविधाएं हैं, जो पहले केवल पेशेवर टूल्स के लिए ही उपलब्ध थीं। आइये जानते हैं फोटोज में AI की मदद से आप क्या काम कर सकते हैं।