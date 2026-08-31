गंदे फिल्टर से AC खा सकता है ज्यादा बिजली

गंदे फिल्टर से AC खा सकता है ज्यादा बिजली, हर 2 हफ्ते करें ये काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:37 am Aug 31, 202610:37 am

क्या है खबर?

गर्म और उमस भरे मौसम में AC लगातार चलाना पड़ता है, लेकिन कई बार ज्यादा बिजली खपत की वजह बड़ी खराबी नहीं, बल्कि गंदा फिल्टर होता है। धूल से भरा फिल्टर हवा का रास्ता रोक देता है, जिससे एसी को कमरे को ठंडा करने में ज्यादा समय लगता है। इसका सीधा असर बिजली की खपत पर पड़ सकता है। इसलिए फिल्टर की सफाई करके AC की कूलिंग बेहतर रखी जा सकती है और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है।