डिजिटल अरेस्ट स्कैम से 4 साल में 4,057 करोड़ रुपये की ठगी

डिजिटल अरेस्ट स्कैम से 4 साल में 4,057 करोड़ रुपये की ठगी, लाखों लोग बने शिकार

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:11 pm Jul 06, 202606:11 pm

क्या है खबर?

देशभर में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या दूसरी केंद्रीय एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022 से मई, 2026 के बीच इस तरह की ठगी से जुड़े 2.97 लाख मामले दर्ज हुए हैं। साइबर एजेंसियां लगातार लोगों को सतर्क रहने और ऐसे कॉल पर भरोसा नहीं करने की सलाह दे रही हैं।