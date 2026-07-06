क्या सच में धरती पर गिरा था चांद का हिस्सा? चंद्रयान-3 से ऐसे सुलझा रहस्य

अनुमान

चांद की गहराई से आया हो सकता है यह पदार्थ

वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट की मिट्टी केवल ऊपरी सतह की नहीं है। इसमें चांद की गहराई में मौजूद मैग्नीशियम से भरपूर चट्टानों के टुकड़े भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि ये चट्टानें दक्षिण ध्रुव-एटकेन बेसिन बनने के दौरान हुए विशाल टकराव के कारण सतह तक पहुंचीं। इससे चांद की आंतरिक संरचना को समझने में भी महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। यह इलाका लैंडिंग साइट से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित है।