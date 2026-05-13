दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्लीलता फैलाने वाले ऐप्स को हटाने के आदेश दिए हैं

दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल-ऐपल को अश्लीलता फैलाने वाले ऐप्स हटाने का दिया आदेश

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों गूगल और ऐपल को अश्लील और अवैध सामग्री को बढ़ावा देने वाले मोबाइल ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह आदेश रुबिका थापा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के बाद आया है। बार एंड बेंच के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश तेजस कारिया की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि गूगल और ऐपल जैसी कंपनियां इस मामले में निष्क्रिय नहीं रह सकतीं।