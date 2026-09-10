डीपसीक का सस्ता AI मॉडल लॉन्च

डीपसीक का सस्ता AI मॉडल V4.1 फ्लैश लॉन्च, एंथ्रोपिक और OpenAI को मिलेगी टक्कर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:47 pm Sep 10, 202609:47 pm

क्या है खबर?

चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी डीपसीक ने अपना नया AI मॉडल लॉन्च किया है। V4.1 फ्लैश नाम का यह मॉडल कम कीमत पर पेश किया गया है, जिससे बाजार में कीमतों की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कंपनी का दावा है कि यह मॉडल कम लागत में बेहतर प्रदर्शन करता है। लॉन्च के बाद हांगकांग में मिनीमैक्स ग्रुप और Z.ai के शेयरों में 8 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट आई। अलीबाबा के शेयर में भी 2 प्रतिशत देखने को मिली है।