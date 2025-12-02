डीपसीक ने 2 नए AI मॉडल किए पेश, गूगल और OpenAI को मिलेगी टक्कर 

चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी डीपसीक ने अपने 2 नए मॉडल डीपसीक V3.2 और डीपसीक V3.2-स्पेशल लॉन्च किए हैं। कंपनी का कहना है कि ये उसके अब तक के सबसे पावरफुल मॉडल हैं और कुछ मामलों में गूगल डीपमाइंड के नए जेमिनी 3 प्रो जितना प्रदर्शन करते हैं। यह लॉन्च ऐसे समय हुआ है जब दुनियाभर के शोधकर्ता न्यूरIPS कॉन्फ्रेंस में नई AI तकनीकों पर चर्चा कर रहे हैं।

मॉडल मॉडल की क्षमता ने रिसर्च जगत का ध्यान खींचा डीपसीक का दावा है कि उसका स्पेशल मॉडल तर्क क्षमता में जेमिनी 3 प्रो की बराबरी करता है, जबकि बेस मॉडल V3.2 OpenAI के जी-सीरीज मॉडल की तरह प्रदर्शन करता है। खास उपलब्धि यह रही कि स्पेशल मॉडल ने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड टेस्ट में गोल्ड-मेडल स्तर का स्कोर हासिल किया, जो पहले सिर्फ OpenAI और गूगल डीपमाइंड के इंटरनल मॉडल ही कर सके थे। इससे कंपनी की चर्चा AI समुदाय में तेजी से बढ़ गई।

खासियत डीपसीक के नए AI मॉडल में क्या है खास? डीपसीक ने V3.2 मॉडल को हगिंग फेस पर ओपन-सोर्स कर दिया है, जबकि V3.2-स्पेशल को ज्यादा टोकन उपयोग के कारण सिर्फ API के जरिए उपलब्ध कराया गया है। गूगल डीपमाइंड की शोधकर्ता सुसान झांग ने कंपनी की तकनीकी रिपोर्ट की सराहना की, जिसमें मॉडल को ट्रेनिंग के बाद स्थिर करने और एजेंटिक क्षमताएं बढ़ाने के प्रयासों का जिक्र था। कंपनी का कहना है कि कम कंप्यूटिंग पावर के बावजूद उसने बड़ा परिणाम हासिल किया है।

Advertisement