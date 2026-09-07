दीपिंदर गोयल ने बताया टेम्पल का अनुभव, मेडिटेशन में दिखी प्रगति
क्या है खबर?
जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने अपने वेलनेस स्टार्टअप टेम्पल की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वियरेबल और एंट्रॉपी नाम का हेल्थ मेट्रिक उनके मेडिटेशन और रिकवरी को समझने में मदद कर रहा है। गोयल के मुताबिक, इस तकनीक से उन्हें अपनी मानसिक रिकवरी में हो रहा बदलाव दिखाई देने लगा, जबकि दूसरे हेल्थ मेट्रिक्स में ज्यादा अंतर नजर नहीं आता था। उन्होंने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट की है।
मेडिटेशन
10 साल बाद मेडिटेशन में दिखी प्रगति
गोयल ने बताया कि वह 10 साल से ज्यादा समय से मेडिटेशन की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि इसका फायदा कितना हो रहा है।
उनका कहना है कि मेडिटेशन के दौरान उनका दिमाग चलता रहता था। टेम्पल इस्तेमाल करने के बाद उन्हें एंट्रॉपी के जरिए रिकवरी में हो रहे बदलाव देखने का मौका मिला।
इससे उन्हें प्रगति महसूस नहीं होने पर भी अभ्यास जारी रखने की प्रेरणा मिली और भरोसा बढ़ा।
हार्ट रेट
एंट्रॉपी और हार्ट रेट में अंतर
गोयल ने 20 मिनट के मेडिटेशन सेशन का उदाहरण भी साझा किया।
उनके मुताबिक, इस दौरान एंट्रॉपी स्कोर ऊंचे स्तर से घटकर नीचे आया, जिसे टेम्पल बेहतर रिकवरी का संकेत मानता है। सेशन में हार्ट रेट स्थिर रहा और औसतन 83 बीट प्रति मिनट था।
गोयल ने कहा कि इससे पता चलता है कि केवल हार्ट रेट देखने से मेडिटेशन या रिकवरी के दौरान शरीर में हो रहे सभी बदलाव समझना हमेशा संभव नहीं होता।
अन्य
ठंडे पानी के उदाहरण से समझाया असर
गोयल ने ठंडे पानी से नहाने का उदाहरण दिया, जिसमें हार्ट रेट तेजी से बढ़ा, जबकि एंट्रॉपी स्थिर होने से पहले नीचे गई।
उनके मुताबिक, यह मेट्रिक मेडिटेशन के अलावा तनाव और रिकवरी वाली गतिविधियों में बदलाव समझने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें वर्कआउट करने की प्रेरणा मिली है।
टेम्पल ने वेबसाइट पर अर्ली एक्सेस वेटलिस्ट शुरू की है, जहां इच्छुक लोग साइन अप कर सकते हैं।