दीपिंदर गोयल ने बताया टेम्पल का अनुभव

दीपिंदर गोयल ने बताया टेम्पल का अनुभव, मेडिटेशन में दिखी प्रगति

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:29 pm Sep 07, 202605:29 pm

क्या है खबर?

जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने अपने वेलनेस स्टार्टअप टेम्पल की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वियरेबल और एंट्रॉपी नाम का हेल्थ मेट्रिक उनके मेडिटेशन और रिकवरी को समझने में मदद कर रहा है। गोयल के मुताबिक, इस तकनीक से उन्हें अपनी मानसिक रिकवरी में हो रहा बदलाव दिखाई देने लगा, जबकि दूसरे हेल्थ मेट्रिक्स में ज्यादा अंतर नजर नहीं आता था। उन्होंने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट की है।