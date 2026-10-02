दीपिंदर गोयल ने दिखाए टेम्पल डिवाइस के 6 कलर, अगले हफ्ते शुरू हो सकता है प्री-ऑर्डर

टेम्पल डिवाइस को हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ भी देखा गया। वह नई दिल्ली में हुई BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के दौरान इसे पहने नजर आईं।

रिपोर्ट के अनुसार, यह डिवाइस दिमाग के अंदर ब्लड फ्लो और ऑक्सीजनेशन को ट्रैक करता है। इसका इस्तेमाल शरीर और दिमाग से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है।

हालांकि, कंपनी ने अभी डिवाइस की कीमत और बिक्री की पूरी जानकारी नहीं दी है।