दीपिंदर गोयल ने बताई टेंपल की ब्रेनफ्लो टीम

टेंपल की ब्रेनफ्लो टीम में कौन-कौन है शामिल? दीपिंदर गोयल ने बताया

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:21 pm Sep 28, 202605:21 pm

क्या है खबर?

जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने हेल्थ और लंबी उम्र से जुड़ी कंपनी टेंपल की एक नई तकनीक के बारे में जानकारी साझा की है। कंपनी ने ब्रेनफ्लो नाम का वियरेबल सिस्टम तैयार किया है, जिसे दिमाग में ब्लड फ्लो लगातार मापने के लिए बनाया गया है। गोयल के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट पर अलग-अलग संस्थानों से जुड़े शोधकर्ताओं ने काम किया है। टीम ने इस तकनीक को तैयार करने के साथ इसकी शुरुआती जांच भी की है।