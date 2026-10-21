इटरनल ला रही अपना AI टूल 'डार्क डॉट'

दीपिंदर गोयल की इटरनल ला रही अपना AI टूल 'डार्क डॉट', जानिए क्या है इसकी खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:14 pm Oct 21, 202605:14 pm

क्या है खबर?

जोमैटो और ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटरनल एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल लाने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम 'डार्क डॉट AI' है। कंपनी के प्रमुख दीपिंदर गोयल ने 21 अक्टूबर को शेयरधारकों को लिखे पत्र में इसकी जानकारी दी है। यह टूल उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जो AI से बातचीत करते समय अपनी निजी जानकारी और विचारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कंपनी इसे दुनियाभर में पेश करने की योजना बना रही है।