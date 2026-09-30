बिना नेटवर्क के फोन पर चलेगा लाइव टीवी

बिना इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के फोन पर देख सकेंगे लाइव टीवी, D2M जल्द होगा शुरू

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:49 pm Sep 30, 202602:49 pm

क्या है खबर?

भारत में जल्द मोबाइल फोन पर टीवी देखने का तरीका बदल सकता है। एक्सचेंज4मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रसार भारती D2M तकनीक को बड़े स्तर पर शुरू करने की तैयारी में है और इसके लिए अगले महीने प्रस्ताव मांगने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस तकनीक के जरिए मोबाइल फोन पर बिना इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क लाइव टीवी देखा जा सकेगा। तेजस नेटवर्क्स के उपकरणों का तकनीकी परीक्षण सफल रहने के बाद योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।