FBI की वेबसाइट पर बड़े साइबर हमले का दावा

FBI की जॉब वेबसाइट पर साइबर हमला, हजारों कर्मचारियों का डाटा लीक होने का दावा

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:40 am Sep 23, 202611:40 am

क्या है खबर?

अमेरिका की जांच एजेंसी FBI कथित तौर पर एक बड़े साइबर हमले का शिकार हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, हैकिंग ग्रुप शाइनीहंटर्स ने FBI की जॉब एप्लीकेशन वेबसाइट से 2 टेराबाइट से ज्यादा डाटा चुराने का दावा किया है। FBI ने FBIjobs.gov पर अनधिकृत गतिविधि की पुष्टि की है। घटना के बाद स्पेशल एजेंट के लिए आवेदन करने वाला पोर्टल मंगलवार को उपलब्ध नहीं था। हालांकि, एजेंसी ने डाटा चोरी की पूरी पुष्टि अभी नहीं की है।