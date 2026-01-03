साइबर अपराधियों ने 6 सालों में करीब 53,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है

साइबर धोखाधड़ी से 6 सालों में हुआ करीब 53,000 करोड़ रुपये का नुकसान, महाराष्ट्र सबसे ऊपर

क्या है खबर?

पिछले 6 सालों में साइबर धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों के कारण भारतियों को 52,976 करोड़ रुपये से अधिक का भारी नुकसान हुआ है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की एक नई रिपोर्ट से सामने आया है, जिसमें वित्तीय अपराधों में बढ़ोतरी होने का दावा किया है। I4C केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक यूनिट है, जिसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) को साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करना है।