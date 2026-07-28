कर्सर ने भारत में किफायती सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया है

कर्सर ने भारत में लॉन्च किया अपना पहला प्लान, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोडिंग स्टार्टअप कर्सर ने भारत के लिए अपना पहला सब्सक्रिप्शन प्लान 'कर्सर स्टार्ट' लॉन्च किया है। इससे भारतीय डेवलपर्स को इसके AI आधारित कोडिंग टूल्स किफायती दाम पर मिल सकेंगे। यह दिखाता है कि कैसे AI कंपनियों के लिए एक अहम बाजार बनता जा रहा है। खास बात यह है कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X द्वारा इसके अधिग्रहण की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं।