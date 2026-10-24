टेंपल के प्री-ऑर्डर 1 नवंबर से शुरू होंगे

भारत में टेंपल की कीमत का खुलासा, 1 नवंबर से शुरू होंगे प्री-ऑर्डर

क्या है खबर?

जोमैटो के सह संस्थापक दीपिंदर गोयल का ब्रेन मॉनिटरिंग वियरेबल टेंपल की कीमत सामने आ गई है। कुछ चुनिंदा यूजर्स को भेजे गए 'अर्ली-एक्सेस' इनवाइट से पता चलता है कि इस डिवाइस के पहले बैच की कीमत 85,000 रुपये होगी, जिसमें लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। व्यापक स्तर पर लॉन्च होने से पहले बैच के लिए प्री-ऑर्डर 1 नवंबर से शुरू होंगे। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक कीमत और अन्य विवरणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।