पेंटागन विवाद के बाद क्लाउड के यूजर्स में आया उछाल, ChatGPT को लगा झटका
क्या है खबर?
पेंटागन के साथ विवाद के बाद एंथ्रोपिक के क्लाउड के मोबाइल डिवाइस पर दैनिक सक्रिय यूजर्स और नए ऐप इंस्टॉल की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐप इंटेलिजेंस प्रदाता ऐपफिगर्स की रिपोर्ट के अनुसार, क्लाउड के मोबाइल ऐप के अमेरिकी डाउनलोड ChatGPT के डाउनलोड से लगातार अधिक हैं। कंपनी के अनुमानों के अनुसार, 2 मार्च के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि क्लाउड के 1.49 लाख दैनिक डाउनलोड हैं, जबकि ChatGPT के 1.24 लाख डाउनलोड हैं।
आंकड़े
ऐसे रहे हैं यूजर्स के आंकड़े
सिमिलरवेब की रिपोर्ट के अनुसार, 2 मार्च को iOS और एंड्रॉयड डिवाइस पर क्लाउड के ऐप के 1.13 करोड़ दैनिक सक्रिय यूजर थे, जो साल की शुरुआत में लगभग 40 लाख की तुलना में 183 फीसदी की वृद्धि है। फरवरी की शुरुआत में 50 लाख दैनिक सक्रिय यूजर्स से भी अधिक है। इसी अवधि के दौरान ChatGPT के डाउनलोड में 2 मार्च तक 5.6 फीसदी की कमी आ गई। उस सप्ताह औसतन 22 लाख/प्रतिदिन डाउनलोड रह गई।
AI मॉडल
अन्य मॉडल भी पीछे
क्लाउड की बढ़ती लोकप्रियता ने इसे परप्लेक्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे अन्य AI ऐप्स से दैनिक सक्रिय यूजर्स के मामले में आगे कर दिया है, लेकिन ChatGPT जैसे शीर्ष प्रतिद्वंद्वियों से पीछे है। इसका एक कारण यह भी है कि क्लाउड के उपयोग में उछाल महीने के अंत में शुरू हुआ, जो पेंटागन के साथ एंथ्रोपिक के बढ़ते विवाद के बाद हुआ। अगर, ये रुझान मार्च में भी जारी रहते हैं तो इसकी रैंकिंग और भी ऊपर जा सकती है।
कारण
इस कारण बढ़े यूजर
यह विवाद एंथ्रोपिक द्वारा अमेरिका के रक्षा विभाग ने अपने AI मॉडल को बड़े पैमाने पर निगरानी और ऑटोनॉमस हथियारों के लिए तैनात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सरकारी विभागों में क्लाउड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। यूजर्स को कंपनी का यह रुख पसंद आया है, जिससे उसके डाउनलोड में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ OpenAI ने पेंटागन के साथ समझौता कर लिया, जिससे यूजर उसका विरोध कर रहे हैं और उसे नुकसान हुआ।