क्लाउड AI डाउन: अचानक से सेवा में हुआ व्यवधान, सैंकड़ों यूजर्स को हो रही परेशानी

यूजर्स ने आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर बताया कि बातचीत लोड नहीं होने के साथ-साथ जवाब मिलने में देरी हो रही थी या सेवा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थी। यह समस्या किसी एक डिवाइस या प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं लगती, जिससे पता चलता है कि यह एक व्यापक बैकएंड समस्या है। डाउनडिटेक्टर के आंकड़ों के अनुसार, दोपहर के आस-पास आउटेज की शिकायतों में अचानक वृद्धि देखी गई। दोपहर 12:19 बजे शिकायतों की संख्या लगभग 394 तक पहुंच गई।

समस्या

सबसे ज्यादा क्या हुई समस्या?

आउटेज पैटर्न से यह भी पता चलता है कि बड़े पैमाने पर सेवा ठप होने से पहले छोटे-छोटे उतार-चढ़ाव आए होंगे। इससे यह संकेत मिलता है कि सेवा के व्यापक रूप से बंद होने से पहले यूजर्स को रुक-रुक कर व्यवधानों का सामना करना पड़ा होगा। रिपोर्ट की गई समस्याओं की बात करें तो, लगभग 49 प्रतिशत ने क्लाउड चैट में समस्याओं, 30 प्रतिशत ने क्लाउड कोड में और लगभग 15 प्रतिशत को ऐप में समस्याओं का सामना करना पड़ा।