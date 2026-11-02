अब पुराने वीडियो गेम की नकल नहीं बना सकेगा क्लॉड AI, एंथ्रोपिक ने बदला नियम

नए नियमों के मुताबिक, यूजर क्लॉड की मदद से बिल्कुल नए गेम तैयार कर सकते हैं। किसी गेम की शैली से प्रेरित होकर दूसरा गेम बनाना भी जारी रहेगा।

इसके अलावा, यूजर अपने बनाए डिजाइन और दूसरे कंटेंट का इस्तेमाल करके गेम तैयार कर सकेंगे। एंथ्रोपिक के तकनीकी कर्मचारी एडी ओसमानी ने भी इन बदलावों की पुष्टि की है।

उनके मुताबिक, कंपनी नहीं चाहती कि क्लॉड का इस्तेमाल किसी दूसरे के गेम की नकल बनाने के लिए किया जाए।