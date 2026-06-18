ऐपल बढ़ा सकती है अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें

चिप्स की कीमतों ने बढ़ाई ऐपल की चिंता, महंगे हो सकते हैं आईफोन और मैकबुक

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:56 am Jun 18, 202611:56 am

क्या है खबर?

ऐपल आने वाले दिनों में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा सकती है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, ऐपल के CEO टिम कुक ने कहा है कि कंपनी को अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं। उन्होंने बताया कि मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती कीमतों के कारण लागत लगातार बढ़ रही है। कुक ने कहा कि कंपनी ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ डालने से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब हालात काफी कठिन हो गए हैं।